«Нижнекамскнефтехим» в 4 раза увеличил отчисления по налогу на прибыль

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

НКНХ в I квартале 2024 года значительно увеличил налоговые отчисления. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, платежи предприятия по РСБУ по налогу на прибыль выросли с 497,8 млн рублей до 2 млрд рублей (+404,4%).



Текущий налог на прибыль вырос в более чем два раза, с 739,4 млн рублей до 1,5 млрд рублей. Отложенный налог на прибыль составил 463,7 млн рублей против 241,5 млн в I квартале 2023 года, сообщает пресс-служба НКНХ.