В Казани пройдет вторая встреча FLAMAX BUSINESS

Фото: предоставлено пресс-службой "Фламакс"

5 июня в Казани пройдет второе в этом году тематическое мероприятие для инженеров и проектировщиков систем водоснабжения, водоотведения и пожаротушения из серии FLAMAX BUSINESS (18+). Организаторами конференции стали производственное предприятие FLAMAX, системы пожаротушения «АФЕСПРО» и группа компаний «ЭЛЕКТРОПОМПА», которая поставляет оборудование для систем водоснабжения и пожаротушения.

В фокусе внимания специалистов будут современные технологии и решения для промышленных и инфраструктурных объектов. В частности, спикеры расскажут о преимуществах сборной технологии производства резервуаров для хранения воды, насосном оборудовании и проектах по газовому пожаротушению.

— FLAMAX BUSINESS — это площадка для взаимодействия различных участников рынка, — рассказывает Павел Кукин, директор по развитию FLAMAX. — С одной стороны, для нас крайне важным является получение обратной связи от специалистов-практиков, которые в ежедневном режиме проектируют новые объекты, занимаются поддержанием и реновацией критической инфраструктуры промышленных локаций. С другой стороны, трудно переоценить возможность живого общения с коллегами. Эти же преимущества открыты и для всех участников мероприятий, и кстати, участие совершенно бесплатное. Таким образом, мы, как соорганизаторы, вносим свой вклад в развитие отрасли.

Как попасть:

5 июня, отель Ривьера, 24-й этаж

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке — после этого вы получите приглашение бесплатно.

Больше информации — в разделе FLAMAX BUSINESS на сайте компании.

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