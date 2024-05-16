Объемы отгрузок зерна из Татарстана выросли с началом речной навигации

Фото: Реальное время

В Татарстане с конца апреля, когда началась навигация по Волге и Каме, специалисты филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» контролируют качество и безопасность зерновой продукции, отгружаемой водным транспортом.

На 15 мая общая масса перевезенного зерна уже превысила 73 тыс. тонн, что в 2,8 раза больше прошлогоднего результата за аналогичный период (26 тыс. тонн).

Кроме отправок внутри России: в Санкт-Петербург, Астрахань и Волгодонск, осуществляется и прямой экспорт продукции. В частности, в Иран отгрузили 5 тыс. тонн кормового ячменя. Кроме того, 10 теплоходов доставили 45 тыс. тонн ячменя в порт «Кавказ» с дальнейшей перевалкой груза на морские суда, следующие в Саудовскую Аравию. Также 6 тыс. тонн продовольственной пшеницы отправили в Египет.

Вчера, 15 мая, на XV KazanForum было подписано соглашение между правительством Татарстана и компанией «Новый сухопутный зерновой коридор» о создании в республике сухопутного зернового хаба. Подписи под документом поставили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и генеральный директор компании «Новый сухопутный зерновой коридор» Юрий Маневич.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева