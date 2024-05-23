На «Нижнекамскнефтехиме» появятся два новых производства

СИБУР построит два новых производства на «Нижнекамскнефтехиме»: установку этилбензола и стирола, а также установку полистирола. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам дальнейшего развития производства, которое провели раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

Проектная мощность производств составит 350 тыс. тонн этилбензола, 400 тыс. тонн стирола и 250 тыс. тонн полистирола в год соответственно. Сырьем для них станет продукция комплекса ЭП-600, который начнет выпускать продукцию уже в этом году.

На данный момент заключаются контракты на поставку оборудования и материалов из России и дружественных стран. Стройку начнут в 2025 году. Достижение механической готовности и пуско-наладочные работы запланированы на 2028 год.



Общая стоимость проектов СИБУРа, которые реализуются прямо сейчас — порядка 1,7 трлн рублей.

Также сегодня Минниханов и Карисалов посетили комплекс производств «Нижнекамскнефтехима», где ознакомились с реализацией новых инвестиционных проектов — ЭП-600 и механического завода.