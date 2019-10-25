Егор Сорокин: «Мы на правильном пути, сегодня «Рубину» не хватило лишь голов»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал нулевую ничью в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Мы на правильном пути, движемся вперед в положительном русле. Сегодня единственное не хватило голов, чтобы заработать три очка. Но мы контролировали игру. Наверное, героями матча были голкиперы. И Дюпин, и вратарь «Урала» Годзюр вытаскивали сложные мячи.

Я отыграл 90 минут и готов играть постоянно. Очень рад, что появился на поле, спасибо тренерскому штабу за место в стартовом составе. Буду стараться оправдать их доверие ко мне», — передает слова Сорокина корреспондент «Реального времени».