КПРФ официально внесла в Госдуму предложение вернуть смертную казнь

Члены думской фракции КПРФ внесли в нижнюю палату парламента проект постановления, с которым Госдума обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой снять мораторий на смертную казнь в стране.

Предлагается вернуть высшую меру наказания за особо тяжкие преступления, передает «РИА Новости».

Напомним, что дискуссия о возвращении смертной казни в стране возобновилась после убийства школьницы в Саратове. Госдума проводила соответствующий опрос, где 80% респондентов высказались за возвращение казни. Однако в Кремле заявили, что не рассматривают вопрос о снятии моратория.