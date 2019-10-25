Новости общества

17:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КПРФ официально внесла в Госдуму предложение вернуть смертную казнь

20:09, 25.10.2019
КПРФ официально внесла в Госдуму предложение вернуть смертную казнь
Фото: duma.gov.ru

Члены думской фракции КПРФ внесли в нижнюю палату парламента проект постановления, с которым Госдума обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой снять мораторий на смертную казнь в стране.

Предлагается вернуть высшую меру наказания за особо тяжкие преступления, передает «РИА Новости».

Напомним, что дискуссия о возвращении смертной казни в стране возобновилась после убийства школьницы в Саратове. Госдума проводила соответствующий опрос, где 80% респондентов высказались за возвращение казни. Однако в Кремле заявили, что не рассматривают вопрос о снятии моратория.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров