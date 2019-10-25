«Спурт» потребовал от КЗСК более 1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий банка «Спурт» предъявило требования к обанкротившемуся ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК). Размер требований составляет 1,28 млрд рублей.

Заявление от лица банка поступило в Арбитражный суд Татарстана 27 сентября, сообщается в определении суда, опубликованном в реестре сведений о банкротстве. 23 октября суд принял заявление и назначил заседание по включению «Спурта» в реестр кредиторов предприятия на 21 ноября.

Напомним, что в июле арбитраж признал КЗСК банкротом. Крупнейшим кредитором завода является ВЭБ.РФ. Также в числе тех, кому предприятие задолжало, банк «Йошкар-Ола», «Татэнергосбыт», консалтинговая группа «СРВ», республиканские Минпромторг, налоговая и другие.