Дмитрий Морозов предложил устроить в Госдуме выставку достижений татарстанской медицины

Фото: Инна Серова

Провести в Госдуме выставку здравоохранения Татарстана предложил сегодня председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов в ходе проходящего в Госсовете республики первого в России общественного обсуждения путей решения проблем первичного звена медико-санитарной помощи.

Принимающая сторона устроила сегодня утром участникам общественного обсуждения «экскурсию» в открытую президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в октябре 2018 года врачебную амбулаторию в Песчаных Ковалях, и предложение Морозова прозвучало под впечатлением от увиденного в «глубинке», однако в экспозицию он предложил включить опыт Татарстана не только в организации первичной, но и высокотехнологической медицинской помощи.

Глава думского комитета по охране здоровья отметил, что Татарстан — «один из немногих субъектов [России], который не только не разрушил систему фельдшерско-акушерских пунктов, но и все время ее приумножал», что свидетельствует о грамотности принимаемых в республике управленческих решений.

Подробности общественного обсуждения — в завтрашнем материале «Реального времени».