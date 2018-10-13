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Минниханов открыл новую врачебную амбулаторию в Лаишевском районе

12:28, 13.10.2018 1
Минниханов открыл новую врачебную амбулаторию в Лаишевском районе
Фото: tatarstan.ru

Президента Татарстана в рамках визита в Лаишевский район принял участие в открытии новой врачебной амбулатории в селе Песчаные Ковали. Об этом президент РТ рассказал в своем Instagram.

Обслуживать медучреждение будет до 13 тыс. человек из четырех поселений — Песчано-Ковалинского, Орловского, Никольского и Матюшинского.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 13 Окт 2018 в 1:34 PDT

Накануне Минниханов с рабочей поездкой посетил Набережные Челны, где принял участие в открытии Хлебного проезда. После президент РТ жестко высказался по поводу директоров промышленных предприятий, которые не пришли на семинар на площадке ПАО «КАМАЗ» по вопросам цифровизации промышленности и реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

ОбществоВласть Татарстан
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