Минниханов открыл новую врачебную амбулаторию в Лаишевском районе

Президента Татарстана в рамках визита в Лаишевский район принял участие в открытии новой врачебной амбулатории в селе Песчаные Ковали. Об этом президент РТ рассказал в своем Instagram.

Обслуживать медучреждение будет до 13 тыс. человек из четырех поселений — Песчано-Ковалинского, Орловского, Никольского и Матюшинского.



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Накануне Минниханов с рабочей поездкой посетил Набережные Челны, где принял участие в открытии Хлебного проезда. После президент РТ жестко высказался по поводу директоров промышленных предприятий, которые не пришли на семинар на площадке ПАО «КАМАЗ» по вопросам цифровизации промышленности и реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».