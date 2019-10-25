Фармгруппа «Протек» вложит 1,5 млрд рублей в строительство логоцентра в Казани

Фармацевтическая группа компаний «Протек» планирует построить в Казани логистический центр. Размер инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.

Его площадь составит 15,5 тысячи кв. м, передает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

На встрече президента РТ Рустама Минниханова с представителями группы принято решение о предоставлении «Протеку» ряда налоговых льгот.

К сентябрю 2021 года «Протек» планирует построить в Казани на территории в 2,8 га и запустить в эксплуатацию автоматизированный распределительно-логистический центр с административно-бытовой и складской частями.