Новости экономики

17:47 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Фармгруппа «Протек» вложит 1,5 млрд рублей в строительство логоцентра в Казани

18:09, 25.10.2019
Фармгруппа «Протек» вложит 1,5 млрд рублей в строительство логоцентра в Казани
Фото: protek-group.ru

Фармацевтическая группа компаний «Протек» планирует построить в Казани логистический центр. Размер инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.

Его площадь составит 15,5 тысячи кв. м, передает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

На встрече президента РТ Рустама Минниханова с представителями группы принято решение о предоставлении «Протеку» ряда налоговых льгот.

К сентябрю 2021 года «Протек» планирует построить в Казани на территории в 2,8 га и запустить в эксплуатацию автоматизированный распределительно-логистический центр с административно-бытовой и складской частями.

ЭкономикаИнвестицииОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров