Аудиторы нашли завышение стоимости работ на канализации Зеленодольска и Буинска

В Казани под председательством Алексея Демидова прошло заседание коллегии Счетной палаты РТ по вопросам использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию, ремонт и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в Татарстане.



В сравнении с данными проверки 2015 года объемы завышения стоимости работ сократились с 3 млн до 286 тысяч рублей. Выборочная проверка выявила факты завышения стоимости на капитальном ремонте двух канализационных коллекторов в Зеленодольске и капремонте очистных канализации в Буинске подрядчиком АО «УКС». Нарушения устранены еще в ходе проверки, сообщили «Реальному времени» в СП РТ.

Всего за последние 2,3 года на объекты водоснабжения и водоотведения Фонда газификации РТ направлено 4,7 млрд рублей. Построены и отремонтированы 484 км водопроводных сетей, установлены 74 водонапорные башни, пробурено 83 артезианские скважины.

Также сегодня на коллегии Счетная палата РТ уличила ГИСУ в завышении авансов отдельным подрядчикам до 60—90 процентов.