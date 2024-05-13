Как 28 000 человек по Казани бегали

В столице Татарстана прошел Казанский марафон, собравший вдвое больше участников, чем в 2023 году: как это было

Фото: Максим Платонов

В Казани прошел десятый, юбилейный «Ак Барс Банк Казанский марафон». Улицы города превратились в беговые трассы, по которым за два дня пробежали 28 000 человек, приехавшие из всех уголков России. Бежали обычные люди, опытные спортсмены, чиновники и знаменитости. Бежали россияне и кенийцы, казахстанцы, жители Беларуси и еще 13 стран. Бежали дети и взрослые, а те, кто еще не умеет бегать — ползли. В общем, на несколько дней Казань превратилась в столицу бегового спорта. Впервые в истории казанский марафон в прямом эфире транслировался на Матч ТВ, а среди бегунов разыграли новенький автомобиль. В репортаже «Реального времени» — лица Казанского марафона и разговоры с его участниками об их мотивации. Почему люди летят за десятки тысяч километров, чтобы пробежать сорок. Зачем им преодолевать себя, раз за разом выходя на трассу. От чего убегают 63-летний мужчина из Ульяновска и 73-летняя дама из Башкортостана. И бонусом — советы по правильным тренировкам от знаменитого комика Дениса Дорохова.

В Казани пробежало вдвое больше людей, чем в 2023-м

Казанский марафон отпраздновал десятилетие. В этом году он прошел с размахом: за три дня на дистанции вышли около 28 тысяч человек (напомним, в 2023-м он собрал около 14 тысяч). Группы поддержки, поддерживавшие бегущих на протяжении всех трасс, насчитывали около 15 тысяч человек. Словом, Казань подтвердила статус крупнейшего регионального марафона страны и вновь показала высочайший класс соревнований.

На дистанции вышли около 28 тысяч человек. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сильнейшие марафонцы страны бежали в отдельном зачете — соревновались в Чемпионате России по марафону. Поклонники беговых видов спорта внимательно следили за лидерами забегов, и они не подвели. На марафонской дистанции победу среди мужчин одержал Алексей Реунков (чемпион России-2018, победитель питерского марафона «Белые ночи» 2023-го года). Серебро — у Дмитрия Неделина (победителя Московского марафона). Руслан Хорошилов взял бронзовую медаль (а вот он-то в число главных претендентов не входил, вот она, интрига!)

Луиза Дмитриева, победительница на дистанции 41,2 км. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди женщин золото взяла Луиза Дмитриева, победительница Московского марафона и петербургских «Белых ночей», обладательница серебра на прошлогоднем чемпионате России. Серебро — у якутской легкоатлетки Алены Татариновой, а бронза — у Алины Прокопьевой, экс-чемпионки России по марафону. Страсти кипели и на других дистанциях.

Праздник бега в Казани выходит на международный уровень: наряду с Московским марафоном и питерскими «Белыми ночами», наш марафон вошел в Лигу БРИКС и в Лигу марафонов России.

Выбрать можно было из трех дистанций: 42.2 км, 21.1 км, 10 км и забег на 3 км для новичков. 10 мая в массовом детском забеге TIMERKIDS соревновались дети, а в массовом грудничковом «заползе» TIMERBABY (единственном в стране!) участвовали малыши до года.

Трасса, по традиции, была проложена мимо главных достопримечательностей Казани: словосочетание «беговой туризм» получило прямое значение. Можно было и кремлем полюбоваться, и чашей центра семьи «Казан» восхититься, и целых два раза обежать Ак Барс Арену, и две дамбы пересечь, и еще много-много интересного увидеть. Отдельное внимание в этом году уделено группам поддержки. Многие бегуны, беседовавшие с «Реальным временем», отмечали, что такой поддержки на трассе, как в Казани, они не встречали еще нигде. Люди с барабанами, с музыкальными инструментами, с мотивационными плакатами и табличками, искренне сопереживающие и болеющие за бегунов, устроили на протяжении всей трассы настоящее фан-шоу. Среди групп поддержки проводится, кстати, отдельный конкурс с денежными призами: за кого больше проголосуют, тот и получит награду.

Люди с барабанами, с музыкальными инструментами, с мотивационными плакатами и табличками, искренне сопереживающие и болеющие за бегунов, устроили на протяжении всей трассы настоящее фан-шоу. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Понял, почему сюда все едут бегать: тут классно!»



География участников в этом году широчайшая — 80 регионов России, 17 стран, множество городов. Самому младшему участнику — мальчику из ползункового забега TIMERBABY — всего 5 месяцев. Возраст старейшего марафонца умолчали, но корреспонденты «Реального времени» разговаривали в стартовом накопителе с несколькими бегунами в возрасте серьезно за семьдесят. В общем, как в старом фильме: все бегут!

Александр начал бегать, когда ему исполнилось 50 лет — до тех пор вел жизнь обычного человека. Сейчас 63-летний ульяновский бегун констатирует: по сравнению с тем временем, он сбросил лишние килограммы (похудел на треть!), стал здоровее и с каждым годом ухитряется улучшать результаты стартов — будто бы от возраста убегает.

Александру 63, и с каждым годом он улучшает свой беговой результат. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я в Казани бегу уже в четвертый раз, мне тут очень нравится, все хорошо организовано, на высшем уровне. И трасса ровная, хорошая. А вообще, это мой седьмой марафон, я бегал в Москве, Питере и других городах. Конечно, обязательно еще приеду, — говорит Александр.

Евгений Васильев приехал из Санкт-Петербурга. Он бегает уже шесть лет: говорит, что это помогает удержать психику стабильной, балансировать огромную рабочую нагрузку физическими упражнениями. В Казани он бежал впервые:

— Прекрасный старт, замечательная трасса (несмотря на то, что есть перепады высот). Я бегал и в Москве, и в Петербурге, и в Новосибирске. Но друзья из года в год ездят сюда, в Казань, и я заинтересовался. Событие в этом году знаковое, хорошо освещенное. И я понял, почему сюда все едут бегать: тут классно!

Евгений Васильев из Петербурга бегает вот уже 6 лет. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Елена Бурнашева из Якутии решила бежать в Казани, потому что марафон, как-никак, юбилейный и один из крупнейших в стране. К старту готовилась, в свой беговой план поездку поставила еще в 2023-м году.

— Очень красивый город, просто супер! Я бежала полумарафон, обязательно приеду сюда еще, чтобы пробежать 42 километра, — говорит Елена.

Елена из Якутии обязательно вернется в Казань пробежать марафон. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Александр — гость из Югорска, это Ханты-Мансийский автономный округ. Около трех лет серьезно занимается бегом. Говорит: это преодоление себя, борьба с самим собой и проверка организма на прочность. Способ становиться немного лучше с каждым днем. Александр бежал две дистанции: в субботу — «десятку», в воскресенье, впервые для себя — полумарафон. Говорит, что условия для бега в Казани отличные: начиная от ровного асфальта и заканчивая духом гостеприимства.

— Я здесь кайфую, получаю удовольствие. Такая атмосфера! Всем советую сюда приезжать, это лучший старт для личных рекордов! Мне есть с чем сравнить: я бегал в Екатеринбурге, Сочи, на других российских марафонах. Здесь, мне кажется, лучший. Ровная трасса, отличная организация, историческое достояние, невероятное гостеприимство. Спасибо, Казань!

Александр из Югорска бежал целых две дистанции. . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Бег — это и есть моя жизнь!»

Гузель Мингалиева привлекла внимание наших корреспондентов кокетливой тюбетейкой-калфачком. Она приехала из Москвы и рассказывает: в разных городах, в которых бегает, старается внести в свой образ что-нибудь из местного колорита. Например в Мышкине надевала на голову ободок с ушами Микки-Мауса, а в Казани сочла уместной тюбетейку. Гузель бегает пятый год: и марафоны, и полумарафоны, и трейлы. Рассказывает:

— Начинала бегать для здоровья — с детства часто болела, вот и решила: почему бы мне не побегать для иммунитета? Вот и втянулась. Кстати, действительно помогает! Для здоровья действительно полезно, всем рекомендую.

Москвичка Гузель утверждает: бег полезен для здоровья!. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Светлане Мурашкиной 60 лет, она приехала из Благовещенска — это столица Амурской области. Казань ей очень нравится, наша собеседница бежала здесь полумарафонскую дистанцию:

— Я очень рада: у вас гостеприимный город, добрые, приветливые люди! Бежать здесь одно удовольствие: когда бежишь, чувствуешь, как сердца бьются в унисон. И от этого заряжаешься энергией. Дай бог вам процветания, здоровья и много бега — в радость и в удовольствие! Я сама пришла в бег довольно поздно, в 2018-м году, благодаря корпоративной культуре: работаю в энергетике, у нас очень много спортсменов-любителей в компании. Бег — это, конечно, преодоление. Но в это время чувствуешь такой вкус к жизни, такую ее ценность!

Светлана из Благовещенска утверждает: бег позволяет почувствовать вкус к жизни. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На выходе с полумарафонской трассы мы встретили и нашу прошлогоднюю собеседницу: 73-летняя Разиля Созыкина из Нефтекамска (Башкортостан) вновь приехала в Казань бегать.

— Я сюда приехала в десятый раз — Казань гостеприимно нас встречает всегда, поэтому мы всегда сюда едем. И трасса здесь прекрасная! Дважды бегала марафон, остальное время — «половинки», все-таки возраст. Бег — это не сложно. Это радость, праздник души! Я даже не могу сказать, почему бегаю. Не для здоровья. Не для продления жизни. Это просто и есть моя жизнь. Я это делаю так же естественно и легко, как чай пью, как встаю каждое утро.

Разиле Созыкиной 73 года. Для нее бежать — так же естественно, как жить. . Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Бег — глубокий и многогранный, как космос»

Руководитель бегового клуба Novgorod Run Павел Неженко привез из Великого Новгорода свою команду. Сам он бегает десять лет, с определенного момента стал тренировать других, основал клуб. Он делится своей философией с нашими корреспондентами:

— Мы каждый раз ищем в этом новую мотивацию и новые смыслы. Бег — глубокий и многогранный, как космос. Делаешь в процессе открытие за открытием.

Бегуны из Новгорода приезжают в Казань уже не в первый раз. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Казань приехали без малого два десятка участников клуба: здесь они уже в третий раз. Новгородцам нравится в нашем городе: быстрая и живописная трасса, а особенно они отмечают поддержку болельщиков.

Вообще, беговых клубов со всей страны в Казани собралось множество. Например, Amur Run из Хабаровска высадил в столице Татарстана десант из одиннадцати человек, бегут и другие хабаровцы — всего около двух десятков. В воскресенье от этого клуба бежали полумарафон двое именинников — Анна и Роман. Роман в Казани уже бывал, а девушки — впервые.

— Здесь одна из самых интересных трасс, что мы видели. Очень хорошая организация, красивый город. Поддержка на трассе невероятная. Плюсов множество, и даже погода не особенно мешала, хотя ветер был изрядный. Мы своих целей достигли. Организация на высочайшем уровне, молодцы ребята, — наперебой рассказывают бегуны.

А Роман, встретивший в день своего полумарафона 47-летие, рассуждает:

— Бег для нас — это часть образа жизни. Для нас это и физическая какая-то работа, и оздоровительная, и философия даже. Когда я выхожу на пробежку, могу поставить себе какую-то задачу в голове, задать вопрос. И знаете, иногда в конце пробежки уже получаю ответ. А еще во время бега иногда стихи сочиняю. Вот, например, о нашей Кристине:

Пусть на пробежке ветер в спину,

Приятный, легкий, как муссон.

Сопровождает он Кристину,

Когда бежится марафон.

Кристина стоит рядом и заливисто хохочет. Всю компанию огибает разноцветная, веселая река из усталых, но очень счастливых людей, которые только что преодолели себя и получили новый повод собой гордиться.

«Праздник для всех» помогли организовать десятки партнеров

Директор Казанского марафона Вадим Янгиров признается: в этом году главной организационной сложностью было «переварить» всех зарегистрировавшихся участников. Шутка ли — 28 тысяч человек! В прошлом году их было порядка 14 тысяч.

— Все эти 10 лет мы поступательно развивались, учились на собственных ошибках, подсматривали лучшие практики, менялись опытом, — рассуждает Янгиров. — В этом году мы добавили в организацию новые «фишки»: например, сделали не только Парад наций, но и большой концерт с именитыми хедлайнерами (группа «Отпетые мошенники»). Впервые в этом году наш марафон — ту его часть, которая охватывала чемпионат России по марафонскому бегу — транслировал в прямом эфире национальный телеканал «Матч ТВ». Мы постарались сделать праздник для всех!

Автосалон КАН АВТО — новичок среди официальных партнеров — предоставил автомобиль Cherry Tiggo, который стал основным призом в розыгрыше, проведенном среди бегунов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Продолжая беседу с нашим изданием, Янгиров рассказал: в этом году бюджет марафона сильно вырос. Абсолютную сумму он называть не стал, зато объяснил, из чего сложилось это увеличение. Серьезно подросла сумма сборов от организационных взносов (что немудрено, с учетом вдвое подскочившего количества участников) — это дало около половины всего бюджета мероприятия. Порядка 25% — бюджетная составляющая. Остальное получено от спонсоров и партнеров, в ряды которых вливаются все новые и новые фигуры. К примеру, в число генеральных партнеров наряду с СИБУРом не так давно вошла платежная система СБП. Автосалон КАН АВТО — новичок среди официальных партнеров — предоставил автомобиль Cherry Tiggo, который стал основным призом в розыгрыше, проведенном среди бегунов. Сеть магазинов «Магнит» провела соревнования на своей именной дистанции — «3 километра с «Магнитом».

Стартовые пакеты помогли наполнить партнеры марафона. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть и старые друзья Казанского марафона, которые остаются с ним уже не первый год — например, титульный партнер мероприятия Ак Барс Банк. Или же один из официальных партнеров турнира — бренд «Махеевъ». Как и в прошлом году, в стартовые пакеты для бегунов входил пакет джема (некоторые марафонцы признавались корреспондентам «Реального времени», что этот дой-пак было удобно использовать в качестве изотоника, чтобы быстро пополнить запас углеводов, даже во время дистанции). Ростовая кукла в виде такого же пакета веселила собравшихся, а потом «джем» еще и 10 километров пробежал. Для розыгрыша компания предоставила кухонный комбайн. На финише 12 мая бегунов встречала брендированная арка «Махеевъ».

Всего праздник бега в Казани поддержали: 1 титульный партнер, 2 генеральных, 6 официальных, 9 специальных, 10 информационных и 8 партнеров без отдельной «номинации».

Денис Дорохов: «Когда параллельно с тобой бежит столько людей — это заряжает!»

В рамках соревнований прошли и любительские старты, и профессиональный (Чемпионат России по марафону). Поэтому среди участников были и звезды бегового спорта, и рекордсмены, которые разыграли между собой медали чемпионата, и обычные люди, порой в очень забавных нарядах. Например, на дистанцию вышли эчпочмак (и группы поддержки кричали ему: «Эчпочмак, алга! Эчпочмак, жми!), клоун, арестант в полосатой робе, пловец в полотенце и резиновой шапочке. девушки в разнообразных сарафанах и кокошниках, парочка Человеков-пауков, а «десятку» бежал лыжник. Натурально, на лыжах!

Но СМИ и сочувствующие, больше следили за селебритиз в беговых кроссовках. К примеру, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев в субботу одолел «десятку» (вместе с дочкой Алисой), а в воскресенье — полумарафонскую дистанцию. Из официальных лиц на казанской трассе были замечены министр спорта Татарстана Владимир Леонов (3 км), глава Олимпийского совета республики Марат Бариев (3 км и 10 км), вице-мэр Казани Денис Калинкин (10 км). Главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина и сенатор Олег Земцов одолели полумарафон, депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко — всю марафонскую дистанцию. Среди других знаменитостей — футболист Алексей Смертин и телезнаток из клуба «Что? Где? Когда?» Никита Баринов, пробежавшие 42 км. Сюрпризом для казанских фанатов стало появление на дистанции комика Дениса Дорохова, который по приглашению Владимира Леонова приехал бегать 10 километров.

Денис рассказал «Реальному времени»:

— Началось все с того, что к нам на шоу «Кстати» пришел министр спорта Татарстана Владимир Александрович Леонов. Мы были знакомы и до этого — он ведь, по сути, коллега, выходец из КВН, из нашего братства. И когда он сказал о том, что в Казани пройдет марафон, я неожиданно для себя ляпнул, что готов пробежать «десятку». Внутренне мне казалось, что эта дистанция мне по силам. В итоге, слава Богу, я пробежал за час и пять минут.

Комик уверяет: это для него отличный результат. Ведь на тренировках (которые начались с момента, когда Дорохов объявил о своем намерении поучаствовать в марафоне) он бегал максимум 8 километров. А здесь, в Казани, все получилось — видимо, на драйве:

— Когда параллельно с тобой бежит столько людей — это заряжает! — говорит звездный гость.

На погоду Денис Дорохов не сетовал, хотя бежать ему пришлось в субботу, когда спортсменов то и дело щедро поливало холодным дождем. Он говорит, что может быть, эта неожиданная для мая прохлада помогла одолеть дистанцию — в жару было бы хуже. Наши корреспонденты не могли не спросить: а известность не мешала бегать? На трассе его узнавали?

— Вообще, меня узнавали, конечно. Но вот сами бегущие были в основном сосредоточены на себе, на своих ощущениях. В этом и прелесть бега: все заняты собой, и ты можешь сконцентрироваться на дистанции. Быть самим собой, а не известным человеком.

Теперь Денис думает, не попробовать ли ему увеличить посильную дистанцию до 15 километров. Рассказывает, что бег и ходьба с некоторых пор стали для него неплохим началом дня и советует заняться такими активностями всем своим поклонникам.

— Это бодрит, дает интересное состояние и неплохой заряд на весь день. Главное — бегать без фанатизма, аккуратно, чтобы не повредить суставы. Надо бежать так, чтобы при этом вы могли разговаривать. Пока вы можете говорить на бегу — значит, все делаете правильно, в свою силу, в нужном темпе. Если уже нет — сбавляйте темп! — дает практический совет комик.

А вот директор марафона Вадим Янгиров в этом году, в отличие от прошлого, не бежал, но нашу читательскую аудиторию призывает:

— Уважаемые читатели «Реального времени»: ведите здоровый образ жизни, выходите на пробежки! Это поможет вам здорово и долго жить!

