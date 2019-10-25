Счетная палата РТ уличила ГИСУ в авансах подрядчикам в 60—90%

Сегодня в Счетной палате РТ подвели итоги проверки использования 5,5 млрд рублей из бюджета, выделенных в 2017—2018 годах на строительство и капремонт спортивных объектов в муниципалитетах.



Как отметил аудитор Азат Валеев, финансовые нарушения и недостатки не превышают 1,6% от общего объема средств, что составляет 89,3 млн рублей.

Основные нарушения, как сообщили на коллегии СП РТ, связаны с превышением лимитов авансирования по государственным контрактам. Отдельным подрядчикам Главинвестстрой РТ перечислял от 60 до 90% от суммы контракта в отсутствие акта приемки выполненных работ по форме КС-2, то есть в два-три раза превышал лимиты авансирования, предусмотренные условиями договоров.

Также ревизия показала завышение стоимости выполненных работ почти на 2 млн рублей. К примеру, при укладке «подушки» — основания футбольной арены спорткомплекса «Локомотив» субподрядчик ЗАО «Спортико» (генподрядчиком выступал ГУП «Татлизинг») использовал мелкий природный песок (380 рублей за кубический метр) вместо обогащенного (860 рублей за кубический метр). Выявлено завышение по смете в 1 млн рублей.

Отличился и ООО «Ремонтстройсервис» — выставил к оплате невыполненную работу по укладке рулонного газона в Казанском училище олимпийского резерва и выдал некрашеный пандус за крашеный в лагере «Чайка».

В адрес руководства ГИСУ направлено представление для устранения нарушений. Материалами проверки аудиторы намерены поделиться с прокуратурой.

За 2017—2018 годы в республике были построены 350 новых спортсооружений, в том числе новые бассейны в восьми районах — Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском, Мамадышском, Тукаевском и Тюлячинском.

За тот же период отремонтированы 138 спортивных объектов.

