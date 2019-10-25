Арбитражный суд РТ отказал в удовлетворении иска московской компании «Спектр» к предприятию «Эластокам»

В Арбитражном суде состоялось финальное заседание по иску почти на 282 млн рублей от ООО «Спектр» к совместному российско-германскому предприятию «Эластокам» (созданное в Нижнекамске в 2000 г. в равных долях ПАО «Нижнекамскнефтехим» и фирмой Elastogran GmbH, дочерним предприятием концерна BASF SE, — прим. ред.).

Истец обратился в суд, чтобы отсудить у ответчика деньги за якобы деформированные 170 тыс. металлических дверей по вине недоброкачественной полиуретановой системы «Эластопор».

Напомним, что изначально татарстанский производитель поставлял ООО «Метэкс» (фирма, аффилированная с компанией «Спектр», — прим. ред.) полиуретановую систему «Эластопор», состоящую из двух компонентов: А и Б. Первая производится в Татарстане, вторая — эксклюзивный продукт немецкого BASF Polyurethanes. Получатель не был конечным потребителем продукции: от ООО «Метэкс» она поступала в ООО «Спектр», от него — в ООО «Промет-сейф» и ООО «Узловские двери». «Эластопор» предназначался для заполнения внутреннего пространства металлических дверей. Получатели сами смешивали компоненты для запенивания.

В 2014 году ООО «Спектр» получило требование об одностороннем расторжении договора от «Промет-сейфа» и «Узловских дверей» и претензии о том, что произведенные двери деформировались. И якобы причина в полиуретановом наполнителе. В 2015 году «Промет-сейф» и «Узловские двери» подали в суд. «Метэкс» к тому времени был поглощен путем присоединения к нескольким юрлицам. Поэтому претензии на ущерб от возврата 170 тыс. металлических дверей, совокупный ущерб от которого истцы оценили почти в 282 млн рублей, были адресованы ООО «Спектр». Ответчик претензии признал, но в 2016 года суд первой инстанции в иске полностью отказал. Формулировка: «Очевидная аффилированность участников судебного процесса» («Метэкс» и «Спектр» принадлежали компании «Промет»).

Дело получило развитие в марте 2019 года, когда апелляционная инстанция приняла решение в пользу компании «Промет». В июне кассация оставила его без изменений, а «Спектр» обратился в Арбитражный суд РТ с намерением вернуть отсуженные деньги с «Эластокама».

Однако в Казани московской компании «Спектр» было отказано в удовлетворении иска.