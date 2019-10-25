ВЭБ.РФ инициирует процедуру наблюдения на заводе «Аммоний»

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подала иск в Арбитражный суд Татарстана о введении процедуры наблюдения.

Это необходимо для сохранения деятельности АО «Аммоний» в переходный период и для восстановления платежеспособности предприятия.

Данные мероприятия соответствуют планам ВЭБ.РФ и Татарстана по привлечению профильного отраслевого инвестора, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Как сообщила «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова: «Намерение о введении процедуры наблюдения принято по совместному решению всех сторон. Цель — обеспечение оздоровления предприятия. Республика Татарстан и основной кредитор в лице ВЭБ.РФ заинтересованы в сохранении предприятия и продолжат работу по привлечению в проект инвестора».

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ намерен обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании акционерного общества «Аммоний» банкротом. Долг завода по производству аммиака и азотных удобрений перед банком оценивается в 100 млрд рублей.

