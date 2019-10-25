Владислав Радимов: «Рубин» — команда организованная, мне понравилась их игра со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от домашнего матча казанского «Рубина» в 14-м туре РПЛ против «Урала».

«Урал» не показывает целостной игры. Даже «Тамбов», занимающий последнюю строчку, выглядел хорошо в матче с ними. Скажу больше: тамбовчане выглядели даже немного лучше, чем команда Парфенова, им просто не хватило удачи.

«Рубин» — крепкая и организованная команда, которая играет в хороший футбол. Мне очень понравилась казанская команда во встрече со «Спартаком» после перерыва на матчи сборных. Этот матч пройдет в Казани, и это тоже на руку команде Шаронова. На мой взгляд, «Рубин» — фаворит в этом матче и должен одержать победу.

«Урал» — самая пропускающая команда чемпионата, часто матчи с их участием получаются результативными. «Рубин» в плане результативности — непредсказуемая команда, но по игре это более сбалансированный коллектив, чем «Урал». Поэтому я и поставлю на то, что казанский клуб победит в этом матче», — считает Радимов.

Напомним, что игра между «Рубином» и «Уралом» пройдет сегодня, 25 октября, на стадионе «Центральный» в Казани. Начало матча в 19.30 по мск.