Новости общества

17:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани подают первый групповой иск против строительства мечети во дворе

07:58, 25.10.2019 27
В Казани подают первый групповой иск против строительства мечети во дворе
Фото: Виталий Ахмеров

Жители Казани подают коллективный иск против строительства мечети в Авиастроительном районе города. Дело в том, что мусульманский храм планируется возвести внутри жилого массива, на участке, прилегающем к территории детского сада и школы.

Как стало известно «Реальному времени», конфликт между застройщиком и жителями начался в 2013 году. Тогда часть школьного двора (0,233 гектара) на пересечении улиц Годовикова и Симонова обнесли забором и начали возводить за ним деревянную мечеть. Когда началось строительство, жители обратились в прокуратуру, которая признала это незаконным. Однако в 2015 году были организованы общественные слушания, на которых общественность якобы поддержала идею возведения храма посреди дворов.

Разрешение на строительство, выданное казанским исполкомом, датировано январем 2019-го. Сейчас стройка идет полным ходом. На заборе красуется паспорт объекта, согласно которому мечеть планируют достроить в III квартале 2022 года. Там же указаны банковские реквизиты, по которым все желающие могут помочь возведению храма деньгами.

Иск, поданный казанцами, стал одним из первых групповых исков, поданных согласно новой процедуре, не только в Татарстане, но и во всей России. Накануне заявление принял Авиастроительный суд Казани, копия иска есть и в распоряжении редакции.

По мнению казанского юриста Александра Чернова, который представляет интересы местных жителей в суде, шансы на победу в суде есть. Кроме того, он обратил внимание на немаловажный аспект: суд позволит ознакомиться со всей документацией застройщика, которую никто не показывает.

По словам местной жительницы Татьяны Емелиной, общее число противников строительства мечети как минимум 500 человек. Это жители находящихся неподалеку от стройки домов, родители детей, посещающих 62-ю школу и 20-й садик.

Однако представители застройщика обещают местным жителям, что перед богослужением призывы к молитве не будут звучать через громкоговорители, а во дворе мечети установят детскую площадку и спортивные тренажеры. Имам будущей мечети в разговоре с корреспондентом интернет-газеты подчеркнул, что «не намерен оправдываться, имея на руках законное разрешение на строительство».

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 27

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Хорошо бы СК проверить всех тех кто такие разрешения даёт. Меня терзают смутные сомнения....
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    " что перед богослужением призывы к молитве не будут звучать через громкоговорители..." Ага, сейчас все так и поверили!
    Ответить
    Анонимно 25 окт
    Живём рядом с двумя мечетями, азан не слышим, а вот колокола церкви, которая находится гораздо дальше, слышны постоянно. И ничего, никто не требует снести церковь.
    Ответить
    Анонимно 25 окт
    лукавите, не хорошо
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    Для толерантности и баланса тогда остается и у церковных колоколов языки поотрывать....
    Ответить
    Анонимно 25 окт
    И запретить по воскресениям с утра по раньше бить в колокола. Спать охота.
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    Пусть строят. Земля было заброшена, там мусор алкаши бомжи жили. Церковь то строять по всему Казани, хотя Казань мусульманский город.
    Ответить
    Анонимно 25 окт
    не разжигайте религиозные расприи
    Ответить
    Анонимно 25 окт
    когда он стал мусульманским городом-то интересно??
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    Тэзесеннар. Татарлар уз жирларенда. Хаклары бар
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    Азнакаево строять церковь. там не было никаких слушании..пусть прокуратура проверить и снесут.
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    Замечательно. Пусть считаются с людьми, при строительстве любых зданий, тем более религиозных. А, не только декларируют, что для людей... Оборзели, ведь: что хотят, то и делают!!!!
    Молодцы жильцы, поддерживаем!
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    "Было слушание" и "против 500 человек", что?
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    А вам не кажется странным тот факт, что все те, кто подписывался "ЗА" постройку религиозного учреждения на этом месте на "Публичных слушаниях" в 2015 году, вообще никакого отношения к этому месту не имеют? Они все оказались жителями ДРУГИХ районов. А настоящие жители всегда были против постройки культового сооружения в этом месте! Вот эти сторонники, пусть у себя в своих районах, перед своими окнами и строят. И не нужно прикрываться бабушками и дедушками!
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    Что в Казани больше мест нет что ли, вы что привезались у этому густонаселенному участку, во дворе школы и дет.садика? Не нужно смешивать вопрос строительства религиозного учреждения вообще и строительство религиозного учреждения на этом месте!!! Стройте там, где ВСЕ будут счастливы от этого!!!
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    /По словам местной жительницы Татьяны Емелиной, общее число противников строительства мечети как минимум 500 человек./
    Они что, против бога?
    Ответить
    Анонимно 25 окт
    Почему богом прикрываетесь. О людях думать не охота?
    Ответить
    Анонимно 25 окт
    допустим они против бога и что дальше
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    один из аргументов сторонников мечети, мол пожилым далеко до ближайшей мечети и т.д. и т.п. во-первых, если ты верующий, то к Мечети и хромой дойдёшь; во-вторых, если настолько больной, то можешь не ходить, пока не выздоровеешь, потом наверстаешь или монетой воздашь; в-третьих, не обязаны ли тебя почитать дети твои и внуки и братья по вере, которым абсолютно нетрудно подвезти немощного до мечети!? Вот после таких вот "строительств" и историй сразу становится понятно в чем выгода наличия мечети и храмов.
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    Для начала нужно групповым иском позакрывать алкомаркеты, пивоманы, клиенты которых вечерами тёрлись возле этого пустыря, мешая спать! Далее, лучше бы устраивали групповые субботники, ведь бомжатник был там дичайший! В-третьих, видимо это местному "бомонду" бухать теперь негде, вот и собрались всеми опухшими с утра "коллегами" и подали иск. И вообще, район то социально неважный там, некогда криминальный (алкаши, наркоманы, гопники) и школа рядом соответствующая, "днище" одним словом. Пусть хоть что-то рядом построят, где местное шакалье не будет "тусоваться" в поисках приключений. Жителям бы радоваться, что их отпрыск домой начнет возвращаться без оглядок...
    Ответить
    Анонимно 25 окт
    Вот и подайте! Кто мешает то?
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    Интересно, а если церковь стали там строить, как гундела-бы Емелина? Молчала-бы в тряпочку ... Пусть едет в Ярославль или Владимир.. Там мечетей нет... пока...
    Ответить
    Анонимно 25 окт
    Аноним,Емелина как раз не ГУНДЕЛА, а говорит в открытую. А вот то, что делаете вы и ваши сторонники это противозаконно. Не прячьтесь за власть, не подделывайте документов и не фальсифицируйте публичные слушания! Речь идет о запрете на строительство ЛЮБОГО КУЛЬТОВОГО ОБЪЕКТА вблизи жилых домов. И не тебе решать где жить другим людям! Уважай мнение других!
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    В жилом доме на Азинской мечеть на первом этаже дома.. и никого не спрашивали, нравится или не нравится такое соседство.
    Ответить
  • Анонимно 25 окт
    14.48 Мы с вами согласны. Понаехали со всех регионов России и указывают местным как жить. Татары у себя на РОДИНЕ.
    Ответить
    Анонимно 25 окт
    да мы татары у себя на родине и нам не нужно арабское барахло и мечети на каждом углу
    Ответить
  • Анонимно 04:11
    татарская родина на Алтае и дальше. еще посмотрим, чья здесь родина!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров