В Казани подают первый групповой иск против строительства мечети во дворе

Фото: Виталий Ахмеров

Жители Казани подают коллективный иск против строительства мечети в Авиастроительном районе города. Дело в том, что мусульманский храм планируется возвести внутри жилого массива, на участке, прилегающем к территории детского сада и школы.

Как стало известно «Реальному времени», конфликт между застройщиком и жителями начался в 2013 году. Тогда часть школьного двора (0,233 гектара) на пересечении улиц Годовикова и Симонова обнесли забором и начали возводить за ним деревянную мечеть. Когда началось строительство, жители обратились в прокуратуру, которая признала это незаконным. Однако в 2015 году были организованы общественные слушания, на которых общественность якобы поддержала идею возведения храма посреди дворов.

Разрешение на строительство, выданное казанским исполкомом, датировано январем 2019-го. Сейчас стройка идет полным ходом. На заборе красуется паспорт объекта, согласно которому мечеть планируют достроить в III квартале 2022 года. Там же указаны банковские реквизиты, по которым все желающие могут помочь возведению храма деньгами.



Иск, поданный казанцами, стал одним из первых групповых исков, поданных согласно новой процедуре, не только в Татарстане, но и во всей России. Накануне заявление принял Авиастроительный суд Казани, копия иска есть и в распоряжении редакции.

По мнению казанского юриста Александра Чернова, который представляет интересы местных жителей в суде, шансы на победу в суде есть. Кроме того, он обратил внимание на немаловажный аспект: суд позволит ознакомиться со всей документацией застройщика, которую никто не показывает.

По словам местной жительницы Татьяны Емелиной, общее число противников строительства мечети как минимум 500 человек. Это жители находящихся неподалеку от стройки домов, родители детей, посещающих 62-ю школу и 20-й садик.

Однако представители застройщика обещают местным жителям, что перед богослужением призывы к молитве не будут звучать через громкоговорители, а во дворе мечети установят детскую площадку и спортивные тренажеры. Имам будущей мечети в разговоре с корреспондентом интернет-газеты подчеркнул, что «не намерен оправдываться, имея на руках законное разрешение на строительство».

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

