Лига Европы. «Краснодар» на выезде обыграл «Трабзонспор»

«Краснодар» в матче группового этапа Лиги Европы по футболу в гостях обыграл турецкий «Трабзонспор» (2:0).

В составе российской команды по голу на свой счет записали Маркус Берг и Тони Вильена. Вратарь Матвей Сафонов сохранил свои ворота «сухими».

После этой победы в активе «Краснодара» стало 3 набранных очка в 3 турах.

«Трабзонспор» — «Краснодар» — 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: Берг (49), Вильена (Ари, 90).