В Татарстане ожидается туман и до +13 градусов

В пятницу, 25 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана. Максимальная температура ночью от 2°С до +7°С, днем — от +8°С до +13°С.

В Казани днем ожидается от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +8°С до +11°С.

