СМИ: и. о. главы Минпрома Башкирии может стать фигурантом уголовного дела

Следком направил главе Башкирии Радию Хабирову представление о неполном соответствии должности и. о. министра промышленности и инновационных технологий Фарита Гильманова. В СКР считают, что он может быть причастен к делу о превышении полномочий.

Речь идет об изменении правил субсидирования малого бизнеса в Салавате, который долгое время возглавлял Гильманов, пишет «МедиаКорСеть». Пока уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных чиновников администрации города.

Эти же обстоятельства уже становились предметом изучения следователей в Салавате. Проверка проводилась в июне 2018 года. Тогда Следком отказался возбуждать уголовное дело в отношении главы города. В 2017 году отставки Гильманова требовала прокуратура.