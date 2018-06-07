Следком Башкирии решил проверить главу Салавата Фарита Гильманова

Следственный комитет начал проверку в отношении главы администрации Салавата. Местный бизнес жалуется на препятствование предпринимательской деятельности.

По информации салаватских предпринимателей, местная администрация, в частности, тянет с рассмотрением заявок на приватизацию арендуемых объектов муниципальной собственности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Кроме того, в марте городской суд признал незаконными принятые в городе в июле 2017 года поправки в положение о предоставлении субсидий малому и среднему бизнесу.

Напомним, что в конце 2017 года прокуратура Салавата уже требовала отставки Гильманова «за утрату доверия».