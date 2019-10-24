Минниханов и глава Минстроя РФ посетили кофейню на бульваре Белые Цветы

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев осмотрели казанский бульвар Белые Цветы. На входе в зеленую зону делегация в сопровождении помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой заглянула в кофейню и продолжила осмотр недавно благоустроенного общественного пространства.



Напомним, благоустройство второй очереди бульвара было завершено в 2019 году. На территории вдоль улицы Абсалямова — от Четаева до Чистопольской — находились автостоянки на насыпи из строительного мусора, что создавало конфликт между автомобилистами и пешеходами и представляло опасность, так как не было единого пешеходного маршрута от домов до остановок общественного транспорта и школы. Сегодня общая благоустроенная площадь составляет почти 4 гектара, в округе появились цветник, детские и спортивные площадки, общественные пространства и лаунж зоны.

Разработчики проекта благоустройства отмечают, что на всех стадиях работ, которые длились 2 года, активное участие принимали местные жители и заинтересованные сообщества. Ранее «Реальное время» сообщало о конфликте местных жителей с собственниками заброшенного участка на пути бульвара. Сегодня спорная территория ограждена, к ней примкнет площадка для выгула собак.