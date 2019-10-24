Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выпустил ролик о поставках чак-чака в ОАЭ

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана опубликовал шуточное видео о секретном отделе по экспорту товаров из республики.

В ролике обыгрываются возможности поставок подсолнечного масла, лопат и чака-чака в различные страны.

В начале герои ролика решают послать чак-чак в космос, однако потом передумывают и организуют экспорт лакомства в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Напомним, что это не первый юмористический ролик, продвигающий деятельность татарстанских госучреждений. Подобные видео уже выпускали Минмолодежи РТ, Минздрав РТ и Агентство инвестиционного развития республики.