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Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выпустил ролик о поставках чак-чака в ОАЭ

17:28, 24.10.2019
Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выпустил ролик о поставках чак-чака в ОАЭ

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана опубликовал шуточное видео о секретном отделе по экспорту товаров из республики.

В ролике обыгрываются возможности поставок подсолнечного масла, лопат и чака-чака в различные страны.

В начале герои ролика решают послать чак-чак в космос, однако потом передумывают и организуют экспорт лакомства в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Напомним, что это не первый юмористический ролик, продвигающий деятельность татарстанских госучреждений. Подобные видео уже выпускали Минмолодежи РТ, Минздрав РТ и Агентство инвестиционного развития республики.

Общество Татарстан
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