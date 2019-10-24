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Эррик Макколлум из УНИКСа — MVP 4-го тура Еврокубка

16:23, 24.10.2019
Эррик Макколлум из УНИКСа — MVP 4-го тура Еврокубка
Фото: eurocupbasketball.com

Защитник УНИКСа Эррик Макколлум признан лучшим игроком прошедшего игрового дня в Кубке Европы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Накануне Макколлум помог казанской команде одолеть испанский «Ховентут» (86:74), набрав 32 очка. Помимо этого в активе защитника УНИКСа 4 голевые передачи, 4 подбора и 3 перехвата. Индекс производительности Эррика в игре с испанцами составил «+41» — наивысший среди всех игроков вчерашних матчей.

Напомним, вчера после матча Макколлум прокомментировал свою игру против «Ховентута».

СпортБаскетбол Татарстан
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