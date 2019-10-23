Эррик Макколлум: «Мне все равно, забью я 10 очков или 30 — главное, это победа УНИКСа»

Защитник УНИКСа Эррик Макколлум прокомментировал победу казанцев над испанским «Ховентутом» (86:74) в Кубке Европы по баскетболу.

«Мы хорошо провели начало матча, но во второй половине чаще ошибались, в том числе и я. Здорово, что УНИКС победил, но нужно поработать над недостатками, чтобы они не повторялись в следующих играх. Необходимо играть лучше и я постараюсь прибавить.



Мы набираем ход. У нас лучше идет бросок, игроки понимают свои роли в команде, прибавляют в защите. Мы пропустили сегодня не так много очков. Но нужно добавлять, допускать меньше потерь, делать правильные броски.



Нужно помнить, что у нас много новичков. Химию нужно вернуть, игроки привыкают к новой системе. Нужно привыкнуть друг к другу. Мы будем становиться лучше.



Я был ключевым игроком команды всю свою карьеру. Для меня это не в первый раз. Я делаю все, чтобы приносить пользу УНИКСу. Сегодня я забил 32 очка, потому что мне дали больше свободы, меня не накрывали вдвоем. Когда это случится, я буду больше пасовать, создавать моменты для партнеров. Мне все равно, забью я 10 очков или 30 — главное, это победа команды. В баскетболе нельзя жадничать.



Мы провели всего три матча в лиге ВТБ, у нас было много травм, так что нельзя говорить, что мы хуже выступаем в этом турнире. Нам нужно сыграть в полном составе. У нас все еще травмирован Морган. У Узинского операция по удалению аппендицита. Наш ассистент тренера в больнице. Желаю им скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Они нам нужны», — приводит слова Макколлума корреспондент «Реального времени».