Мифтахов, Амиров и Грошев вошли в расширенный состав молодежной сборной России на суперсерию

Молодежная сборная России по хоккею назвала расширенный состав на предстоящий в ноябре Canada Russia Series.

Всего в состав попали 28 хоккеистов, среди которых вратарь «Барса» Амир Мифтахов, нападающие «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева» Максим Грошев и Родион Амиров.

Вратари: Данил Исаев («Локомотив»), Амир Мифтахов («Барс»), Глеб Носов («Зауралье»)

Защитники: Глеб Бабинцев («Зауралье»), Даниил Валитов («Автомобилист»), Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Буран»), Степан Островский («Адмирал»), Даниил Пыленков («Витязь»), Сергей Телегин («Югра»), Игорь Усманов («Лада»), Петр Ясинский («Трактор»).

Нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Александр Дарьин («Локо»), Тимур Ибрагимов, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — «СКА-Нева»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба — ЦСКА), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба — «Динамо» Москва), Павел Ротенберг («Динамо» СПб), Егор Степанов («Челмет»), Максим Соркин («Звезда»), Захар Шабловский («Спартак»).

2 ноября окончательный состав молодежной сборной отправится в Канаду. Там к национальной команде присоединятся игроки, выступающие в Северной Америке: защитники Егор Замула («Калгари Хитмен»), Никита Охотюк («Оттава 67»), нападающие Егор Афанасьев («Виндзор»), Никита Александров («Шарлоттаун»), Дмитрий Завгородний («Римуски»), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута), Егор Соколов («Кейп-Бретон») и Александр Хованов («Монктон»).

Матчи CHL Canada Russia Series стартуют 5 ноября.