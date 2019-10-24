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Туктамышева назвала причину, по которой может завершить карьеру

12:35, 24.10.2019 1
Туктамышева назвала причину, по которой может завершить карьеру
Фото: sport24.ru

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о причине, из-за которой может принять решение о завершении профессиональной карьеры.

«Я хочу быть на вершине. Если я желаю этого добиться, мне нужно работать и продолжать совершенствоваться во всем. В противном случае я должна буду перестать кататься», — сказала Туктамышева.

Напомним, ранее Туктамышева заявила, что ее российские соперницы выступают на фантастическом уровне.

СпортФигурное катание
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Лиза как всегда молодец! Никого не обвиняет, не ругает. Признаёт факты, и я бы даже сказал, рада за своих коллег по команде.
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