Туктамышева назвала причину, по которой может завершить карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о причине, из-за которой может принять решение о завершении профессиональной карьеры.

«Я хочу быть на вершине. Если я желаю этого добиться, мне нужно работать и продолжать совершенствоваться во всем. В противном случае я должна буду перестать кататься», — сказала Туктамышева.

Напомним, ранее Туктамышева заявила, что ее российские соперницы выступают на фантастическом уровне.