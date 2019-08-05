Управляющий «ФОН-Ривьеры» выставил на торги два нежилых здания за 34,7 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ФОН-Ривьера» объявил о проведении торгов по продаже части имущества застройщика. Два нежилых здания пойдут с молотка за 34,7 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 3 сентября.

Согласно сообщению, единым лотом идут два нежилых здания. Первое расположено на улице Роторная. Его площадь составляет 699,9 кв.м. Второе, площадью 409,7 кв.м. расположено на улице Халева.

Также вновь на торги выставлена дебиторская задолженность в размере 1,2 млрд рублей. Ее начальная цена составляет 1,7 млн рублей.

Оба лота уже выставлялись на аукцион, но он был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок. Стоит отметить, что на тот момент оба здания оценивались только в 14,2 млн рублей.