Диетолог рассказала, какой хлеб полезен для здоровья

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала какой хлеб полезен для здоровья.

Оказалось, что принципиальное значение имеет помол муки. Для здоровья полезен хлеб из неочищенной цельнозерновой муки так называемой муки грубого помола. Диетолог отметила, что при этом неважно, из какого зерна будет сделан хлеб.

По словам Макиша, цельнозерновой хлеб содержит полезные микроэлементы и витамины, потому что они сохраняются в оболочке зерна.

«В умеренных количествах этот хлеб нам полезен, потому что он один из базовых продуктов рациона. В день полезно съедать порядка 40—100 г», — передают «Известия».

Между тем хлеб, приготовленный из муки высшего сорта, не несет организму пользу, сообщила специалист. Это связано с тем, что зерно при изготовлении муки фактически лишают всех полезных свойств, и человек получает пустые углеводы.

Также диетолог предупредила, что некоторые производители идут на маркетинговые уловки, указывая на упаковке хлеба «цельнозерновой». В этом случае нужно смотреть на состав.

«Если вы смотрите состав «цельнозернового» хлеба и видите, что на первом месте стоит пшеничная мука высшего сорта, — это чистый маркетинг. Основа в этом хлебе обычная пшеничная белая мука, к которой подмешали немножко цельнозерновой», — рассказала она.

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