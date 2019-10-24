СМИ: в Институте филологии КФУ актовый зал назовут в честь Минтимера Шаймиева

В Институте филологии КФУ актовый зал будет назван в честь Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

Актовый зал находится на третьем этаже здания, пишет «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники. Помещение будет полностью отремонтировано, однако точная дата официального открытия пока неизвестна.

Два года назад центр Tataristica КФУ запустил обсуждения, инициатором которых был Минтимер Шаймиев, актуальных вопросов в области татарского языка, литературы, истории, культуры.

Ранее Минтимер Шаймиев дал интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.

