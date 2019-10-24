Россия опустилась на 7-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА и может потерять одну квоту в ЛЧ

По итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

После поражений российского «Локомотива» («Ювентусу» 1:2) и «Зенита» («Лейпцигу» 1:2), а также победы португальской «Бенфики» над «Лионом» (2:1) в активе Португалии стало 43,849 балла, у России — 43,549.

Отметим, что шестая позиция в таблице коэффициентов УЕФА увеличивает квоту страны в Лиге чемпионов и Лиге Европы до трех команд. Если по итогам сезона Россия пропустит вперед Португалию, то лишится одного представителя в ЛЧ.