Тренер «Ховентута»: «Мы сегодня были ужасны в защите и не справились с Макколлумом»

Главный тренер «Ховентута» Карлес Дюран подвел итоги поражения от УНИКСа в матче Кубка Европы.

«В первой половине игры мы не справлялись в защите. Мы были ужасны, совершали много потерь. Потом мы прибавили, но против Макколлума было тяжело защищаться.

Мы старались, хотели сравнять счет в концовке, но не смогли. Наши потери — это, прежде всего, наши ошибки. Нам надо было играть лучше весь матч», — приводит слова Дюрана корреспондент «Реального времени».

Напомним, УНИКС обыграл испанский «Ховентут» (86:74) благодаря 32 очкам Эррика Макколлума.