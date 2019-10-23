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Лига чемпионов. «Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу»

21:48, 23.10.2019
Лига чемпионов. «Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу»
Фото: twitter.com/DieRotenBullen

«Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил «Лейпцигу» — 1:2.

Российский клуб открыл счет в матче на 24-й минуте, точный выстрел удался Ракицкому. Во втором тайме немцы перехватили инициативу. Два гола Лаймера и Забитцера помогли «Лейпцигу» одержать победу.

После этого поражения в активе питерского клуба осталось четыре очка. «Лейпциг набрал шесть очков и опередил «Зенит».

СпортФутбол
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