Лига чемпионов. «Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу»
«Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил «Лейпцигу» — 1:2.
Российский клуб открыл счет в матче на 24-й минуте, точный выстрел удался Ракицкому. Во втором тайме немцы перехватили инициативу. Два гола Лаймера и Забитцера помогли «Лейпцигу» одержать победу.
После этого поражения в активе питерского клуба осталось четыре очка. «Лейпциг набрал шесть очков и опередил «Зенит».СпортФутбол
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