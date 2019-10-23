Эксперты составили рейтинг самых эффективных менеджеров мира

Издание Harvard Business Review составило очередной рейтинг самых эффективных руководителей в мире. В этом году лидером признан сооснователь компании NVIDIA Дженсен Хуанг.

Он впервые пробился на первое место авторитетного рейтинга. Годом ранее он занимал вторую строчку, а в 2017-м — третью.

За Хуангом следует Марк Бениофф из Salesforce. Также в тройке лучших менеджеров CEO группы Kering (владеет брендами Gucci, Brioni, Balenciaga, Ulysse Nardin) Франсуа-Анри Пино.

Ниже приводится топ-10 рейтинга:

1. Дженсен Хуанг, NVIDIA

2. Марк Бениофф, Salesforce

3. Франсуа-Анри Пино, Kering

4. Ричард Темплтон, Texas Instruments

5. Игнасио Галан, Iberdrola

6. Шантану Нарайен, Adobe

7. Аджай Банга, Mastercard

8. Йохан Тийс, KBC

9. Сатья Наделла, Microsoft

10. Бернар Арно, Louis Vitton

Глава Amazon Джефф Безос вылетел из рейтинга просле того как составители увеличили роль показателей экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG). Глава Apple Тим Кук — 62-е место.