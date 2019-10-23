Эксперты составили рейтинг самых эффективных менеджеров мира
Издание Harvard Business Review составило очередной рейтинг самых эффективных руководителей в мире. В этом году лидером признан сооснователь компании NVIDIA Дженсен Хуанг.
Он впервые пробился на первое место авторитетного рейтинга. Годом ранее он занимал вторую строчку, а в 2017-м — третью.
За Хуангом следует Марк Бениофф из Salesforce. Также в тройке лучших менеджеров CEO группы Kering (владеет брендами Gucci, Brioni, Balenciaga, Ulysse Nardin) Франсуа-Анри Пино.
Ниже приводится топ-10 рейтинга:
- 1. Дженсен Хуанг, NVIDIA
- 2. Марк Бениофф, Salesforce
- 3. Франсуа-Анри Пино, Kering
- 4. Ричард Темплтон, Texas Instruments
- 5. Игнасио Галан, Iberdrola
- 6. Шантану Нарайен, Adobe
- 7. Аджай Банга, Mastercard
- 8. Йохан Тийс, KBC
- 9. Сатья Наделла, Microsoft
- 10. Бернар Арно, Louis Vitton
Глава Amazon Джефф Безос вылетел из рейтинга просле того как составители увеличили роль показателей экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG). Глава Apple Тим Кук — 62-е место.АналитикаБизнес
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