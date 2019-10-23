Дмитрий Квартальнов: «Ткачев пришел в себя, идет медобследование»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Металлургом» (0:1 б) и рассказал о самочувствии нападающего казанцев Владимира Ткачева, которого во время игры унесли со льда на носилках.

— Я думаю, хорошая, живая игра сегодня — большая похвала вратарям обеих команд: Билялов и Кошечкин сыграли хорошо, держали нить в игре команд. По буллитам нам не повезло.

— По ситуации с травмированным Владимиром Ткачевым что-то известно?

— Известно то, что он пришел в себя, больше ничего. Идет медобследование.

— Сегодня вы поставили в ворота не Адама Рейдеборна, а Тимура Билялова. Была такая договоренность?

— У нас свой план, да, — сказал Квартальнов.

Ранее стало известно, что Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова обращалась к колдунье, чтобы приворожить хоккеиста «Ак Барса» Владимира Ткачева. Они были парой, но недавно расстались, после чего фигуристка решила его вернуть через гадалку.