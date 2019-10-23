Новости экономики

07:56 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Forbes: более половины вложений в российские акции приходится на американские компании

18:39, 23.10.2019
Forbes: более половины вложений в российские акции приходится на американские компании
Фото: publicdomainpictures.net

Несмотря на санкции, американские компании вкладывают миллиарды долларов в российские акции. В 2019 году более половины иностранного капитала, вложенного в акции российских компаний, составили деньги американских компаний.

Американский Forbes пишет, что главная причина такого процесса — это высокая доходность российских ценных бумаг.

По состоянию на второй квартал 2019 года американские фонды инвестировали $79,3 млрд в российские публичные компании. Это на 58% больше, чем в 2015 году.

Среди развивающихся стран лучше России пока выглядит только Китай.

ЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров