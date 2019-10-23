Службы безопасности Группы компаний ТАИФ подвели итоги работы за 9 месяцев 2019 года

Фото: Пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

Производственное совещание, на которое собрались руководители служб безопасности предприятий ГК ТАИФ и ООО «ЧОП «Кеннард», состоялось на площадке ПАО «Казаньоргсинтез». В его работе также приняли участие представители Совета безопасности РТ, УФСБ РФ по РТ, МВД по РТ и Управления Росгвардии РФ по РТ.

До начала совещательной части участники мероприятия ознакомились с техническими новинками, уже взятыми на вооружение службами безопасности Группы компаний и еще только тестируемыми предприятиями, в том числе ПАО «Казаньоргсинтез».

Так, чтобы никто не смог провезти на производства посторонние предметы или взрывчатку или что-то похитить, спрятав под днище, нижнюю часть проезжающих через КПП автомобилей, теперь будет проводить исследование электронное око специальной системы, способной рассмотреть все даже глубокой ночью. Территория предприятия уже патрулируется не только по земле, но и с воздуха: квадрокоптер, оснащенный камерой высокого разрешения, совершает облет по изменяемым маршрутам. А вот посторонним беспилотникам нельзя даже появляться вблизи цехов комплекса — еще одна современная система настроена на распознавание импульсов дронов и подает сигнал тревоги на центральный пульт охраны с точным указанием места нахождения нарушителя. Время подъезда групп быстрого реагирования — считанные минуты. После ЧП на нефтяной компании в Саудовской Аравии Группа ТАИФ предприняла меры к защите от подобных атак.

Именно вопросы антитеррористической и противодиверсионной защищенности, а также противодействия экстремизму на предприятиях ГК ТАИФ стали второй основной темой совещания, помимо подведения итогов работы служб безопасности за девять месяцев текущего года.