Хабиров предложил нового защитника прав предпринимателей в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил нового кандидата на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей РБ. Им может стать экс-глава инвестагентства республики Флюр Асадуллин.

Согласно башкирскому законодательству, утвердить бизнес-омбудсмена должны депутаты Госсобрания-Курултая РБ. Рассмотреть кандидатуру планируется на завтрашнем заседании, сообщает пресс-служба парламента республики.

Накануне стало известно, что предыдущий бизнес-омбудсмен Рафаиль Гибадуллин покинет пост, который он занимал около 7 лет.

Флюр Асадуллин родился в 1969 году в Давлеканово. Окончил Башкирский государственный педагогический институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

Ранее сообщалось, что в муниципалитетах Башкирии появится должность бизнес-шерифов.