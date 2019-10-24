Ученые нашли способ избавиться почти ото всех генетических заболеваний

Ученые Массачусетского технологического университета при поддержке коллег из Гарварда разработали новый метод редактирования ДНК, благодаря которому можно будет избежать 89% всех имеющихся на планете генетических заболеваний.

Ученые обнаружили, что ДНК можно переписывать путем транскриптазы. Так ДНК вписывается в нужной последовательности, возникает возможность исправить любой вид генных мутаций.

Как сообщают СМИ, цепь ДНК разрезается в определенном месте, а затем производится негомологичное соединение цепи с установлением специальной «заплатки» на месте разреза. «Заплатка» получена из той хромосомы, которая редактирует измененные гены. Но такой редактор способен не только создавать «заплатку», но и определять типы точечного мутирования ДНК с последующим их устранением.

Ранее «Реальное время» писало о том, как ученые нашли мутацию, защищающую от ВИЧ-инфекций.