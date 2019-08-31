Ученые нашли мутацию, которая защищает от ВИЧ

Ученые из испанского исследовательского института Instituto de Salud Carlos III нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции. Она возникает в гене TNPO3 и приводит к развитию тазово-плечевой мышечной дистрофии.

Клетки пациентов с этой патологией могут быть использованы для создания «стратегий лечения» обоих заболеваний, говорится в LOS Pathogens.

Это второй случай, когда мутация может сопротивляться вирусу ВИЧ. До этого в Китае родились младенцы, ДНК которых была модифицирована с помощью мутации CCR5Δ32 так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ.

Ранее сообщалось, что с 1987 года, когда в России выявили первый случай заражения ВИЧ, умерли более 318 тыс. инфицированных.