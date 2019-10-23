Gulfstream показал самый дорогой бизнес-джет в мире

Компания Gulfstream представила свой новый бизнес-джет G700. Он станет самым дорогим самолетом своего сегмента — стоимостью $75 миллионов.

Эта цена на $3 млн выше нынешнего рекорда, который принадлежит самолету от Bombardier.

Согласно презентации на сайте компании, Gulfstream G700 может развивать скорость до 1133 км/ч. Он получил новые двигатели Rolls Royce Pearl 700. Лайнер способен преодолевать расстояние до 13 890 км.

Длина салона новинки Gulfstream составит 17,3 м, высота потолка — 1,9 м, а ширина — 2,5 метра.