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МЧС Татарстана предупредило водителей о тумане

13:37, 23.10.2019
МЧС Татарстана предупредило водителей о тумане
Фото: realnoevremya.ru

МЧС России по РТ предупредило водителей об ухудшении погодных условий.

Так, после 22.00 и до 18.00 24 октября в республике местами ожидается туман.

Ведомство напоминает, что во время таких погодных условий следует выбирать безопасную скорость, избегать маневров, торможений, перестроений.

Кроме того, от дальней поездки в туман лучше отказаться, а также обратить внимание на техническое состояние автомобиля.

Пешеходам рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами и пересекать проезжую часть в отведенных для этого местах.

Напомним, профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал об аномальном потеплении на этой неделе.

ОбществоБизнесТранспортАвто Татарстан
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