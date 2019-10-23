МЧС Татарстана предупредило водителей о тумане

МЧС России по РТ предупредило водителей об ухудшении погодных условий.

Так, после 22.00 и до 18.00 24 октября в республике местами ожидается туман.

Ведомство напоминает, что во время таких погодных условий следует выбирать безопасную скорость, избегать маневров, торможений, перестроений.

Кроме того, от дальней поездки в туман лучше отказаться, а также обратить внимание на техническое состояние автомобиля.

Пешеходам рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами и пересекать проезжую часть в отведенных для этого местах.

Напомним, профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал об аномальном потеплении на этой неделе.