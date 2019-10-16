В КФУ рассказали, когда в Казань придет тепло

Аномальное потепление придет в Казань со следующей недели. Хорошая погода прогнозируется в столице республики уже в эти выходные.

По словам заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, южные потоки принесут теплый воздух. А это значит, что в воскресенье, 20 октября, днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов, ночью — до +8.

В субботу, 19 октября, будет чуть прохладнее: до +5 градусов днем и до 1 градуса в ночные часы.

Эксперт отметил, что в следующий понедельник, 21 октября, днем температура воздуха составит +13 градусов, вечером опустится до +10.

Кроме того, с начала октября в столице Татарстана выпало порядка 40 мм осадков при норме в 48 мм, рассказал Переведенцев. Также он отметил, что погода в Казани носит неустойчивый характер и определяется областью высокого давления.

«Среднесуточная температура воздуха в Казани, согласно многолетним наблюдениям, должна составлять 4,8 градуса тепла, однако по факту этот показатель чуть ниже нормы — +3—3,5 градуса», — передает пресс-служба КФУ слова специалиста.

Ранее МЧС Татарстана предупредило водителей об ухудшении погодных условий. В частности, ночью и утром на отдельных участках дорог может быть гололедица, местами ожидается туман.