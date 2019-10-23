Производство пирожных и электротехнических изделий: на ТОСЭР «Чистополь» реализуют еще два новых проекта

Фото: Максим Платонов (на снимке — ТОСЭР «Зеленодольск»)

21 октября участники Инвестсовета РТ и комиссии ТОСЭР в Чистополе рассмотрели два новых инвестпроекта. Оба они были одобрены, компаниям предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов для реализации заявленных инвестиционных проектов.

Так, компания «Союз» презентовала проект строительства на территории ТОСЭР «Чистополь» кондитерской фабрики по производству пирожных. За последние 5 лет производство кондитерских изделий в стране выросло более чем на 11%. Представители компании отметили, что их производство ориентировано как на внутренний рынок, так и на экспорт продукции. В рамках реализации проекта планируется создать 125 новых рабочих мест.

Другая компания — «Элтех» — планирует построить в Чистополе завод по производству электротехнических изделий и узлов. Основная сфера деятельности — изготовление электронных блоков (плата печатная) и струйных генераторов (пьезодатчик с проводами). Основными заказчиками продукции выступают компании в области электроники из Татарстана, Ростовской и Московской областей. В рамках проекта планируется создать 44 рабочих места, передает пресс-служба Минзема РТ.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ одобрило заявку производителя отопительных радиаторов «К-Терм» на получение статуса резидента ТОСЭР в Чистополе. В проект инвестируют 10 млн рублей.

