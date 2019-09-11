«К-Терм» инвестирует 10 млн рублей в производство радиаторов в Чистополе

Фото: Максим Платонов (на снимке - ТОСЭР «Зеленодольск»)

Минэкономразвития РФ одобрило заявку производителя отопительных радиаторов «К-Терм» на получение статуса резидента ТОСЭР в Чистополе. В проект инвестируют 10 млн рублей.

Объем налоговых поступлении компании до 2027 года оценивается в 18 млн рублей, объем льгот — 6,9 млн, сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

На сегодняшний день резидентами ТОСЭР «Чистополь» произведено около 298 млн рублей капитальных вложений (без НДС) и создано более 280 новых рабочих мест. Свои проекты на ТОСЭР уже реализуют пять действующих резидентов, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия Татарстана одобрила проекты четырех новых резидентов территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭР).

