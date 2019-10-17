Казанская прокуратура потребовала от местных властей убрать незаконные свалки

Прокуратура Казани требует от властей уборки несанкционированных свалок и обустройства ТБО в Кировском районе города.

Оказалось, что в течение этого года в районную администрацию от граждан поступило 18 обращений об отсутствии площадок для ТБО и стихийных свалках в районе. Чиновники заверяли людей, что в ближайшее время будет наведен порядок, однако никаких мероприятий по уборке территории так и не было проведено.

Кроме того, на просьбы граждан оборудовать в районе места для ТБО местные власти ссылались на отсутствие финансов.

Прокуратура Кировского района провела проверку и внесла в адрес руководителя администрации Кировского и Московского района представление об устранении нарушений и привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Бугульме организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей за создание свалки.