Турция объявила о приостановке операции в Сирии

Турецкая операция «Источник мира» в Сирии приостановлена.

«Если террористы будут где-то проявляться, наши военные вступят с ними в бой. Осталось оружие, схроны, мины-ловушки — все это надо зачистить. Еще есть много работы. Поэтому мы остаемся на поле», — передает «РИА Новости» слова главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу со ссылкой на агентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стороны приняли меморандум по ситуации в Сирии.

