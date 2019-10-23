В Гонконге отозвали законопроект об экстрадиции

Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов с начала лета.

Так, после трехмесячного хаоса на улицах города власти Гонконга пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.

В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать противоречивый законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения.

Кроме того, демонстранты также выдвигают еще четыре требования, в числе которых освобождение всех задержанных участников протестных акций и демократизация избирательной системы Гонконга, отмечает ТАСС.

Ранее власти Гонконга заявили о брошенном на станции метро «коктейле Молотова», данных о пострадавших на настоящий момент нет.

