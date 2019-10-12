Участники акций протеста в Гонконге вооружились «коктейлями Молотова»

12 октября власти Гонконга заявили о брошенном на станции метро «коктейле Молотова», данных о пострадавших на настоящий момент нет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение местной администрации.

Акции протеста в Гонконге продолжаются с марта 2019 года. Полиция продолжает призывы прекратить незаконные действия, однако протестная волна не угасает. Напомним, протестная активность на улицах Гонконга — специального административного района КНР, пользующегося большой степенью автономности от Пекина, — началась после заявления властей о внесении поправок в законодательство, касающихся экстрадиции. Местным населением это было воспринято как угроза оппозиции.

Кульминацией конфликта считаются июльские протестные акции, когда на улицы вышло порядка двух миллионов человек. После этого глава правительства Гонконга объявила о приостановке рассмотрения инициативы, но акции продолжились. 1 июля протестующие ворвались в здание правительства.

Ранее «Реальное время» сообщало о приостановке нескольких прямых рейсов в Гонконг. Гражданам России также рекомендовано не принимать участия в акциях протеста.