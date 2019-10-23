В следующем году в Казани на Всероссийском форуме по нацпроектам подведут промежуточные итоги

В 2020 году в Казани на Всероссийском форуме по нацпроектам подведут промежуточные итоги по их реализации. Об этом заявил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев на четвертом заседании Государственного совета РТ шестого созыва.

Он сообщил, что решение о проведении первого форума, посвященного нацпроектам, в Казани принято правительством России.

Мероприятие пройдет в апреле следующего года.

Напомним, Татарстан получит 50 млн рублей на проведение форума по нацпроектам. Ежегодно средства в регионы — организаторы мероприятия будет направлять Министерство финансов России.

